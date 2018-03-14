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Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday

İş adamı Abdürrezak Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Son seçime aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan İsmail Hakkı Hınıslıoğlunun’da bulunduğu basın mensuplarıyla birlikte düzenlenen kahvaltıda...

Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday

İş adamı Abdürrezak Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Son seçime aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan İsmail Hakkı Hınıslıoğlunun’da bulunduğu basın mensuplarıyla birlikte düzenlenen kahvaltıda...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:00
Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday

İş adamı Abdürrezak Cellat, Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Son seçime aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan İsmail Hakkı Hınıslıoğlunun’da bulunduğu basın mensuplarıyla birlikte düzenlenen kahvaltıda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Abdürrezak Cellat, “1 Nisan’da Ticaret Borsamızın seçimi var ben ve arkadaşlarım ekip olarak talip olduk böyle görevler fahri görev anlamı taşır hizmet için gelinir topluma esnafa ticarete yön vermek için inşallah hayırlısı olur. Çok şey vaat etmiyoruz ama baya işler yapacağımıza eminim ilk olarak esnafımızın ve üyelerimizin bizimle barışık bizi seven ve bizde onları seven birileri olacağız. Beraber sorunlarımızı dile getirip birlikte çözmeyi hedefleyeceğiz” dedi.
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