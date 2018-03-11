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Bozkurtlar Aşkale’de buluştu

MHP genişletilmiş il ve ilçe başkanları ile istişare toplantısı Aşkale’de gerçekleşti.Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , Aşkale İlçe...

Bozkurtlar Aşkale’de buluştu

MHP genişletilmiş il ve ilçe başkanları ile istişare toplantısı Aşkale’de gerçekleşti.Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , Aşkale İlçe...

11 Mart 2018 Pazar 14:20
Bozkurtlar Aşkale’de buluştu

MHP genişletilmiş il ve ilçe başkanları ile istişare toplantısı Aşkale’de gerçekleşti.

Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal , MHP Erzurum ilçe başkanları ve Aşkale’li vatandaşlar katıldı.

MHP Aşkale ilçe Başkanlığı olarak düzenlenen toplantıda il Başkanı Karataş ve ilçe Başkanı Kartal’ın konuşmaları sonrası söz alan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın konuşmasında " Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet var oldukça MHP de var olacaktır. Ülkücünün MHP’linin yeri MHP’sidir. Sağda solda kahve köşelerinde ben eski Ülkücüyüm diye lafa başlayıp sonrasında falan partideyim filan yerde adayım diyenlere asla pirim vermeyin. Ülkücünün eskisi yenisi olmaz. Siyasette ise Ülkücünün yeri MHP’sidir” dedi.

Toplantı sonrası ilçede esnaf gezisi yapıldı.
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