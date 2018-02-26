Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118792
ALTIN
162.116
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2890
EURO
4.6599

BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında...

BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında...

26 Şubat 2018 Pazartesi 21:27
BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Maçın başından sonuna kadar galibiyeti isteyen, arzu eden bir takım olduk. Ayağa pas yapıp kanatları kullandık. Oyuncularım inanılmaz mücadele etti özellikle ikinci yarı. Muhteşem bir taraftarımız vardı. 90+4’te maçı kazandık. İsteyen hak eden takım 3 puanı aldı” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “Bizim oyun anlayışımız mümkün olduğu kadar topun gerisine geçip yapacağımız hücumlarla sonuç bulmaktı. Bunu da attığımız golle başardık aslında. Ama ikinci yarı rakip daha fazla topa sahip oldu. Bizden daha etkili oynadılar. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Soğuk havayla özdeşleşmiş bir takımla oynadık. Son dakika yaptığımız büyük hata bize alacağımız 1 puanı da kaybettirdi. Kötü bir mağlubiyet oldu” diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.02.2018 21:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karatecilerin kuşak heyecanı
Karatecilerin kuşak heyecanı
Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi
Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi
Türkiye’de Darbeler Tarihi ve Demokrasi Mücadelesi Aziziye’de anlatıldı
Türkiye’de Darbeler Tarihi ve Demokrasi Mücadelesi Aziziye’de anlatıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim