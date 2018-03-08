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Başkan Yücelik’ten Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte stant açtı.Erzurum’daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da stant açtığı etkinlikte...

Başkan Yücelik’ten Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte stant açtı.Erzurum’daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da stant açtığı etkinlikte...

08 Mart 2018 Perşembe 17:03
Başkan Yücelik’ten Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte stant açtı.

Erzurum’daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da stant açtığı etkinlikte ETSO Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tanıtıldı ve kurulun vizyon, misyon ve faaliyetlerini içeren broşür dağıtıldı. ETSO İş ve Endüstri İlişkiler Uzmanı Mehtap Yarbaşı standı ziyaret eden kadınlara kurulun amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mehtap Yarbaşı, 19 Haziran 2009 tarihinde ETSO bünyesinde 10 üye ile oluşturulan kurulun bugün, Erzurum’da faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinden oluşan 35 üye ile faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan Kadın Girişimciler Kurulu’nun istişari bir kurul olduğunu belirten Yarbaşı, kurulun aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamayı ilke edindiğini vurguladı.

YÜCELİK; “KADINLAR YAŞAMIN HER ZORLUĞUNU OMUZLARINDA TAŞIYOR”

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını arzu ediyoruz” dedi. Yücelik, toplumun en önemli yapı taşının aile, ailenin de en önemli unsurunun kadın olduğunu dile getirdiği mesajında, kadınların, tabiatı gereği annelik gibi kutsal bir görevi üstlendiğini ve bunun yanı sıra yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıdığını söyledi.

Kadınların, iş ve toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer alarak toplumun gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Yücelik, bu sebeple kadın girişimci sayısının artmasının bu anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.
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