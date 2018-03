Başkan Tanfer: “Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Toplumda, aile ocağının temel taşı durumundaki kadınların, aile içindeki ve toplum yaşamımızdaki yerinin anlatılması ve onların karşılaştıkları sorunların doğru olarak tespit edilerek, bu sorunlara çözüm üretilmesi için, gerekli toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, 8 Mart tarihi “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanıyor. Bizim topraklarımızda kadınlar hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak kadın topluma yön veren, ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenimizdir. Kadın bir gün değil, her gün hatırlanmalıdır. Kadınlarımıza herhangi bir ayrım yapılmaksızın toplumun olmazsa olmazı olduklarını göstermek gerekir. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, kadınlarımızın gösterdiği fedakarlık ve cesaret, asla unutulmayacaktır. Bu vesile ile kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm vefakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.’’