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Başkan Sekmen’den İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:“Türk Milleti’nin bağımsızlığa...

Başkan Sekmen’den İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:“Türk Milleti’nin bağımsızlığa...

12 Mart 2018 Pazartesi 14:19
Başkan Sekmen’den İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türk Milleti’nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Milli Marş’ olarak kabul edilmesinin 97’nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Mehmet Akif’in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; aziz milletimizin milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel bir biçimde yansıtmaktadır. İstiklal Marşı, aziz milletimizin ortak duygusu ve vatan davamızın onur belgesidir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan bir tarihi vesikadır. Milletimizi meydana getiren bütün fertler olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz. Milli mücadelenin umudunu, azmini, kararlılığını, inancını yüreklerden mısralara taşıyan, her eserinde İstiklal mücadelesinin, bağımsızlığın, kurtuluşun ve millet sevdasının önemine değinen İstiklal Marşı’mızın şairi Akif’i ve onun yüksek ideallerini, aziz hatırasını bugün bir kez daha minnetle yâd ediyoruz. Onu hakkıyla anmak, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, İstiklal mücadelesindeki asil ve yılmaz duruşuyla tanımayı gerektirir. Bu vesileyle Mehmet Akif’in, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasına yürekten iştirak ederek, İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 97’nci yıldönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
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