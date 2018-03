Başkan Orhan, gönülleri fethetmeye devam ediyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’nin Ilıca Mahallesi’nde yaşayan ahşap oyma ustası 75 yaşındaki Nazım Çınar’ı ziyaret etti.

Nazım Çınar ile hasbihal ederek hayır duasını alan Başkan Orhan, el emeği göz nuru eserlerin üretim sürecini yerinde gördü.

Zihninde şekillendirdiği düşünceleri büyük bir ustalıkla ahşap üzerine nakşeden Nazım Çınar, çocukluğunun ilk yıllarından itibaren ahşap oymacılığına hobi olarak devam ediyor. Tamamen kendi tasarımlarından oluşan mobilya ürünleri, kağnılar, öküz arabaları, hediyelik eşyalar ve ev aletlerini kısıtlı imkânlara rağmen üretebiliyor.

Ahşap oymacılığına çocukluk yıllarında ilgi duyarak başladığını anlatan Nazım Çınar,” Merakla hobi olarak başladığım oyma işiyle zamanla gönül bağı kurmaya başladım. Sevgimi, heyecanımı ve özlemimi düşüncelerimle harmanlayarak yaptığım eserlere yansıttım. Bu işi hep hobi olarak yaptığım için profesyonel anlamda bir üretim tesisine ihtiyaç duymadım. Çocuklarım seri üretim yapabilmem için yeni aletler almak istediler ama kabul etmedim. Sahip olduğum imkânlarla bir şeyler üretmek ayrı bir haz veriyor” diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a ziyaretleri için teşekkür eden Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

”Belediye Başkanımız Muhammed bey her anlamda bizim yanımızdalar. Ne zaman bir sıkıntımız, derdimiz olsa kendisine ulaşıyoruz ve aradığımız konuyla ilgili bize çözüm üretiyorlar. Ayrıca geleneksel hale gelen Çermik Festivali’nde de yaptığımız ürünlerin sergilenmesi için bize yardımcı olacaklar. Başkanımızı ve ekibini seviyor, çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.”

Geleneksel Türk el sanatları içerisinde ahşap oymacılığının önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ”Nazım amcamız ahşap oyma sanatının her biri el emeği olan birbirinden güzel örneklerini ortaya koyuyor. Bizlerde kıymetli büyüğümüzün hem ziyaretine, hem de hayır duasını almaya geldik. Her ihtiyaç duyduklarında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aziziye Belediyesi olarak ilçemize katma değer sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ilçemizi marka yapacak her türlü çalışmanın ve girişimin de destekçisiyiz. Girişimcilik ruhunun kurumsallaşması adına önemli çalışmalar yaptık. Aziziyemiz her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizlerde ekiplerimizle birlikte bu bilinçle hareket ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Orhan’ın, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etmesinin ardından son buldu.