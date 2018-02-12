Başkan Korkut, berberlerle bir araya geldi

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle pazar kahvaltısında bir araya geldi.

Belediye çalışmaları hakkında görsel sunum yapan Ali Korkut, Oda Başkanı Mustafa Naci Çetin ve 100 civarında berber ve kuaför esnafına tamamlanan, devam eden projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve tarihi eserlerin çevrelerinin açılması ile ilgili çalışmalarını görsel sunum eşliğinde anlattı.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 100 dolayında berber ve kuaför esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı. Belediye çalışmalarını görsel bir sunumla anlatan Ali Korkut, kentsel dönüşüm çalışmaları, Yeşil Yakutiye Projesi, Hacıcuma Kentsel dönüşüm ve tasarım projesi, Üç Kümbetler Projesi gibi önemli projelerinin yanı sıra Erzurum’a kazandırdığı Yakutiye ve Murat Paşa Kent Meydanı, çok sayıda park, yeşil alan, açtığı yolları görsel sunumla detaylı olarak anlattı.

Berberler ve Kuaför esnafının daha geniş kesimlere ulaşan, haber aktarma gücü yüksek ender mesleklerden biri olduğunu belirten Korkut, "Böylesine geniş ve toplumun her kesimine hitap eden bir meslek gurubunu bilgilendirmek, çalışmalarımız hakkında onları aydınlatmak istedik. 600 dönüm büyüklüğünde ve 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdik. Sultan Melik, Hasanibasri, Habibefendi, Mehdiefendi, Hacıcuma, Taş Mescit, Kadana, Derviş Ağa, gibi çok sayıda mahallede dönüşümlerimiz tamamlandı. Yeşil Yakutiye, bizim projemiz üzerine inşa edilen kentsel dönüşümün en nadide örneğini ortaya koyduk. Başta Recep Akdağ caddesi olmak üzere açtığımız yeni yollar ile aynı zamanda şehrin ufukunu açmak için çaba harcadık" dedi.

Ali Korkut, Akdağ caddesiyle Erzurum’un sıklet merkezini genişlettiklerini anımsatarak, "Cumhuriyet caddesine sıkışmışlığı değiştiren bir ufuk açtık. Eski Erzurum’un tamamına yakını bu yol ve kentsel dönüşüm projeleri, Üç Kümbetler projemizle yeniden hayat buldu" ifadesini kullandı. Korkut, hizmetin bütüncül, şehrin ufkunu açan, önünü tıkamayan özellikler taşıması gerektiğinin altını çizerken 125 dönüm büyüklüğünde bir alana kurulacak Hacıcuma kentsel dönüşüm projesine özel dikkat çekti. Erzurum kültürünü, mahalle ve komşuluk anlayışını yeniden canlandırmayı hedefleyen Hacıcuma projesinin Erzurum için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Korkut, "Hacıcuma, tek, çift ve üç ve en fazla dört katlı evleriyle, araç girmeyen sokaklarıyla, cumbalarıyla, iç mekan veya dış mekanda kullanılan malzemeleriyle buram buram kokan bir Erzurum ufku çizecek projedir. Görsellerinden gördüğünüz Hacıcuma, eski Erzurum’a dair ne varsa düşünülerek projelendirme çalışması yapılıyor. İnşallah Erzurum kültürüne ve komşuluğa dair deyim yerindeyse burnunda tütenler için özel hazırlanıyoruz. Tüm halkımızın bu projeyi izlemesini, takip etmesini istiyorum" dedi.

Ali Korkut, belediyelerin hizmet edebilmeleri için ekonomik ve personel yapısının önemine işaret etti. Yakutiye ve birleştiği 4 belediyenin kuruluş tarihlerinden itibaren birikerek 2009 yılında önüne çıkan borçların uzun yıllar önlerinde adeta dağ olduğunu hatırlatan Ali Korkut, "Maliye’ye 61,2 milyon lira civarında borcumuz bulunmaktaydı. Merkezi idare payımızdan yüzde 40 kesintinin yanı sıra, AB, Sodes ve benzer projelerde burç nedeniyle güçlükler yaşıyorduk. Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın destek ve katkılarıyla çok şükür bu borç yükünden kurtulduk. 2018 yılına borçsuz bir belediye olarak girmenin rahatlığıyla geleceğe daha güçlü projeksiyonlar sunabileceğiz" şeklinde konuştu.