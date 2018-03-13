Başkan Fırat: “Haysiyet cellatlığına izin vermeyiz”

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, son günlerde şahsı ve ESOB yönetim kuruluna yönelik sosyal paylaşım siteleri ile bir takım medya kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Fırat, “Şeref ve haysiyet cellatlarına prim vermeyiz. Müfterilerle mahkemede hesaplaşacağız” dedi.

Erzurum’daki 17 bin üyesiyle kentin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı 39 odanın büyük bir bölümünde seçimler tamamlandı. Mayıs ayının ilk haftasında Birlik Başkanlığı için sandık başına gidecek olan ESOB, yaklaşan seçimle birlikte bir takım karalama kampanyalarının da hedefi haline geldi.

Haftalardır sosyal medya ve bir takım basın kuruluşlarında ESOB Yönetim Kuruluna yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili Başkan Rasim Fırat ilk kez konuştu. Avrupa Birliği (AB) hibe projesi bütçesinin küçük bir bölümünün Esnaf Sarayı inşaatında kullanıldığı iddiasıyla 2008 yılında mahkemelik olduklarını anımsatan Başkan Fırat, 9 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda bilirkişi raporlarını değerlendiren mahkemenin zimmet olayının söz konusu olmadığına karar verdiğini ve aklandıklarını vurguladı.

Başkan Fırat, “Esnaf Sarayı inşaatımız döneminde yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği projesinden gelen parayı ‘geçici olarak’ inşaata aktardık. O dönemde Başkan vekili olan Hikmet Karaca’nın şikâyeti üzerine ben ve yönetim kurulu üyeleri Hikmet Karaca, Hanifi Topçuoğlu, Mustafa Kumbasar, Zeki Pınar, Nusret Zengin, Fatih Çiftçi ve Genel Sekreter Cüneyt Acır hakkında zimmet davası açıldı. Yıllar süren davanın sonunda Yüce Türk adaleti zimmet olmadığına karar verdi ancak mahkeme Avrupa Birliği kaynaklarının bir kısmını inşaata aktarmamız nedeniyle ben ve tüm yönetim kurulu üyelerine ‘görevi kötüye kullanmak suçu’ndan ceza verdi. Cezada indirime giden mahkeme, ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar vererek dosyayı kapattı. Hatırlatmalıyım ki 2005 yılında başlayan bu AB projesi 2006 yılında sona ermişti. Ancak Hikmet Karaca 2008 yılının sonunda Birlik Başkanlığı seçimlerinin yaklaştığı dönemde bizi yıpratmak için şikâyetçi oldu. Bugün de yaklaşan Birlik Başkanlığı seçimiyle Yüce Türk adaletinin karar verdiği bir konuyla ilgili ortaya atılan iddialar şeref ve haysiyet cellatlığı yapmaktır. Ancak biz buna pirim vermeyiz. O dönemde gayretlerimizi ve başarımızı çekemeyenler bizlerin üzerinden bu onurlu kuruluşa çamur atmaya kalktılar bugün de aynı senaryoyu ortaya koyuyorlar. Ortaya atılan mesnetsiz iddiaların hiçbir şekilde karşılığı yoktur. Klavye başında insanların şeref ve haysiyetlerine dil uzatanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk ve sonuna kadar da hakkımızı arayacağız” diye konuştu.