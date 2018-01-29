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Başkan Çolak, güven tazeledi

Horasanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkan Abuzer Çolak, yeniden seçilerek güven tazeledi.12’nci Genel Kurul toplantısında güven tazeleyen Abuzer Çolak,...

Başkan Çolak, güven tazeledi

Horasanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkan Abuzer Çolak, yeniden seçilerek güven tazeledi.12’nci Genel Kurul toplantısında güven tazeleyen Abuzer Çolak,...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
Başkan Çolak, güven tazeledi

Horasanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkan Abuzer Çolak, yeniden seçilerek güven tazeledi.

12’nci Genel Kurul toplantısında güven tazeleyen Abuzer Çolak, yeniden dernek başkanı seçildi. Erzurum Barosu’nda yapılan genel kurula, çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Amaçlarının birlik ve beraberliği devam ettirmek olduğunu söyleyen Çolak, “Sorumluluk duygusu içerinde buraya gelerek toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi birlik ve beraberliğimiz açısından, sivil toplum kuruluşları büyük önem arz etmektedir. Biz de bu kuruluşlardan birisiyiz. Derneğimizi kuran ve bugünlere getiren değerli büyüklerimize, bizden önceki başkanlarımıza ve katkı sağlayan herkese minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnsanların komşuluk, hatta akrabalık ilişkilerinin yok olduğu bir ortamda derneğimizin faaliyetlerine devam etmesi çok önemlidir. Amacımız geçmişte aynı memleketi yaşamış, aynı havayı teneffüs etmiş, aynı suyu içmiş, arkadaşlık, dostluk yapmış insanları bir araya getirerek, kültürümüzü yaşatmak, yardımlaşmayı geliştirmektir” diye konuştu.

Dernek binası için arsa tahsisi noktasında gereken desteği alamadıklarını ifade eden Çolak, herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldiğini belirtti. Çolak, şunları söyledi:

“Hizmetlerimizi eksikleriyle, noksanlarıyla bugünlere taşıdık. Ancak derneğimizin en önemli sorunu bir dernek binamızın olmamasıdır. Yönetim kurulu olarak taziye ve kültür evinin yapımı için bir proje hazırladık. Arsa tahsisi için birçok defa başvuruda bulunmamıza rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Eğer daha da sonuç alamazsak kendi yağımızda kavrulacağız ve kendimize bir yer satın alacağız. Bugüne kadar üyelerimizden hiçbir şey talep etmedik ancak şimdi elimizi taşın altına koyma zamanı gelmiştir. Sizlerden bir yer alabilmek için yardım talep ediyoruz. Bu kapsamda üyelerimizin durumlarına göre herkesten belirli miktar para talep edeceğiz. Böylelikle bir dernek binamız olduğunda da diğer sorunlarımız çözülecektir.”

Yönetim ve denetim kurulu mali ve faaliyet raporlarının okunarak müzakereler yapıldı. Yönetim kurulunun ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan Abuzer Çolak yeniden başkanlığa seçildi.
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