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Başkan Çelik: “Erzurum’un kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolu aydınlatmıştır”

Erzurum AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erzurum’un Kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolda atılmış en önemli adım olduğuna...

Başkan Çelik: “Erzurum’un kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolu aydınlatmıştır”

Erzurum AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erzurum’un Kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolda atılmış en önemli adım olduğuna...

11 Mart 2018 Pazar 14:44
Başkan Çelik: “Erzurum’un kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolu aydınlatmıştır”

Erzurum AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum’un Kurtuluşu Cumhuriyet’e giden yolda atılmış en önemli adım olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, "Yıllarca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Erzurum ülkenin sınır taşı ve kalesidir. 100 yıl önce Erzurum’un düşman işgalinde kurutulmasıyla birlikte Cumhuriyete giden yol görünmüştür" dedi.

Başkan Av. Ayşe Deniz Çelik, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal yıllarında Erzurum ve bölge insanı Ermeni, Taşnak ve Hınçak çeteleri tarafında akıl almaz işkencelerle hunharca katledilmişlerdir. Bu zor günlerde Anadolu insanı onurun, gururunu, din, vatan, millet ve bayrak sevgisini hiç kaybetmemiştir. İmkansızlıklara ve zorluklara rağmen ülkesini memleketini terk etmemiş, çetelere ve işgalcilere karşı büyük mücadele vermiştir. Nitekim tarihler 12 Mart 1918’i gösterdiğinde Erzurum işgalden kurtulmuş ve 23 Temmuz 1919’da yapılacak olan kongreye giden yolu açmıştır. Erzurum’un kurtuluşundan bir yıl sonra Erzurum kongresi yapılmış ve Cumhuriyet kurulmuştur. Bu vesileyle bu ülke için canları seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Erzurum’un bu gururlu gününü kutluyorum."
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