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Başbakan’dan yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretilmesine tam destek

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini duyurmasının ardından konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm...

Başbakan’dan yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretilmesine tam destek

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini duyurmasının ardından konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm...

13 Şubat 2018 Salı 15:41
Başbakan’dan yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretilmesine tam destek

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini duyurmasının ardından konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen temaslar sonucu yerli otomobil şarj ünitelerinin GERSAN Elektrik A.Ş. tarafından Erzurum’da üretileceğini bildirmesinin ardından konuyu Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretilmesiyle ilgili konuyu Başbakan Binali Yıldırım’a aktaran Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’ya Başbakan Yıldırım bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üretici firmaya tebriklerini iletti. Erzurum’da 100 kişilik istihdam sağlayacak olan yerli otomobil şarj üniteleriyle ilgili Hükümetten tam destek alan Ilıcalı, hemşerileri adına Başbakana teşekkür etti.

GERSAN firmasıyla sürekli temaslarda bulunduğunu belirten Ilıcalı: ‘’İlgili devlet birimleriyle yaptığımız görüşmelerin ardından, yerli otomobil şarj ünitelerinin Erzurum’da üretilmesine karar verildi. GERSAN ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yönetim kurulu toplandı. Öneri kabul edildi ve şarj ünitelerini Erzurum’da üreteceklerini kamuoyuna sundular. ’’ dedi.

‘YERLİ OTOMOBİLİ ERZURUM’DA ÜRETMEYE TALİBİZ’

AK parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, yerli otomobil şarj üretiminin Erzurum için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, daha fazla üretim ağına sahip olunması gerektiğini belirten Ilıcalı: ‘‘ Milli mücadeleyi başlatan şehrimizin üretimde daha etkin olmasını istiyoruz. Bu şehir şuanda hükümetimiz sayesinde yatırımlar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza buradan Erzurum halkının talebini iletiyorum. Şarj üretimi Erzurum için bir adım oldu ve çok olumlu yorumlar aldık. Henüz yer belli değil biliyoruz ama altını çizerek diyoruz ki, yerli ve milli otomobilin üretiminin tamamına talibiz.’’ ifadelerini kullandı.

‘ERZURUM SANAYİDE İVME KAZANMALI’

Erzurum’un sanayi yatırımı yapacak düzeyde geliştiğini anlatan Ilıcalı: ‘‘Hükümetimizin sayesinde Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan Ovit Tüneli hizmete açıldı. Hızlı tren ihalesi yapıldı. Erzurum doğudan batıya uzanacak. Lojistik merkezimiz ise nisan da açılıyor. Kars-Bakü-Tiflis hattıyla birlikte Erzurum Pekin ile Londra arasında önemli bir istasyon haline gelecek. İki tane üniversitemiz var. Bunlarla birlikte yerli ve milli otomobili neden Erzurum üretmesin.’’ dedi.

Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: ‘‘Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanımız Erzurum’un 2026 kış olimpiyatlarına aday şehir olduğunu dünyaya duyurdu. Gerekli alt yapı ve hazırlıklara başladık. Bu açıdan tekrar tekrar diyoruz ki olimpiyat şehrine otomobil üretmek de yakışır. Birçok yatırımla beraberinde önemli kazanımlar getirdi. Halkımızın çok büyük desteği ve talebi var.’’ diyerek yerli otomobil şarj ünitelerini Erzurum’da üretme kararı alan GERSAN firmasına teşekkür etti.
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