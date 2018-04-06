Başarılı kursiyerler girişimcilik sertifikalarını aldı

İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü’nün girişimcilik kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Erzurum Ticaret ve sanayi Odası’nda (ETSO) düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

ETSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerde başarılı olan kursiyerler için ETSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, İŞKUR Erzurum Şube Müdürü Halil İbrahim Coşkun, KOSGEB Uzmanı Adem Gültürk ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir, girişimciliğin önemine değinerek, İŞKUR, KOSGEB ve ETSO tarafından farklı dönemlerde düzenlenen girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlerin, gelecekte şehrin ekonomi profilinde etkin rol oynayacağına inandığını söyledi. Konuşmasında, girişimcilik eğitimleri konusundaki hizmetlerinden dolayı ABİGEM’e ve bu anlamda kurumla işbirliği yapan kuruluşlara teşekkür eden Şevket Demir, kursiyerlere de kuracakları işlerde başarı dileğinde bulundu.

ETSO’daki programda daha sonra İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ali Haydar Kolik, ‘Girişimcilik’ konulu bir sunum yaptı. Konuşmasında, “Girişimcilik görülmeyeni görmek, fark edilmeyeni fark etmektir” diyen Kolik, girişimcilerde olması gereken özellikleri sıraladı. Girişimcinin mücadeleci ve azimli olması gerektiğini altını çizen Kolik şunları söyledi; “Çünkü azmi olmayan insan en küçük zorlukta yıkılır, işlerini sonuca ulaştıramaz. Girişimcinin, başarılı olmaya istekli olması gerekir. Çünkü istemek başarmanın yarısıdır. İsteksiz bir kişi, başarmak için yola çıkmaz. İstemek; yelkenlide rüzgar gibidir, olmadan olmaz. Mesleğini sürekli güncellemeli, değişimleri takip etmeli, bilgi ve teknolojiye uyum sağlamalı. Başarılı bir girişim, değişimleri önceden sezerek boşlukları fırsatlara çevirebilme ve iyi strateji ile fırsatları değerlendirebilme yeteneğine bağlıdır.”

Kolik’in sunumun ardından, ETSO’da 4 grup halinde gerçekleştirilen girişimcilik kurslarını başarıyla tamamlayan toplam 103 kursiyere sertifikaları verildi.