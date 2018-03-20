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Aziziye Belediyesi bahar temizliğine başladı

Aziziye Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte ilçede temizlik seferberliği başlattı. Ağır...

Aziziye Belediyesi bahar temizliğine başladı

Aziziye Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte ilçede temizlik seferberliği başlattı. Ağır...

20 Mart 2018 Salı 15:34
Aziziye Belediyesi bahar temizliğine başladı

Aziziye Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte ilçede temizlik seferberliği başlattı. Ağır kış koşullarından tahrip olan yollar ve kaldırımlar bakıma alınırken, cadde ve sokaklar da kapsamlı bir şekilde tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

İlçe merkezinin tamamında sürdürülecek çalışmayla, vatandaşların yaz mevsimine pırıl pırıl bir Aziziye ile girmesi hedefliyor.

Bahar temizliğine ilçedeki cadde ve sokaklar ile başlayan belediye; okul, cami, sağlık ocağı, kamu kurum ve kuruluşları ile spor salonlarının bahçelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla ilçenin en ücra köşelerinde temizlik çalışması yapılıyor. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Aziziye için kolları sıvayan belediye ekipleri, ilçede sorunsuz bir yaz sezonu yaşanması için tüm önemleri alıyor.

Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,” Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yaz sezonuna girerken kapsamlı bir bahar temizliği başlattık. Cadde ve sokaklarımız ile başladığımız çalışmalarımıza, ilçemizdeki birçok kurum ve kuruluşları ile ortak kullanım alanlarını da dâhil edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aziziye’nin temizliğine ve görselliğine büyük önem verdiklerine işaret eden Başkan Orhan, sözlerine şu şekilde devam etti:” Hedefimiz daha güzel, daha temiz bir Aziziye’dir. Bu kapsamda tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Halkımızın huzur içinde yaşayacağı, caddesi, sokağı, parkı, yeşil alanlarıyla örnek bir ilçe oluşturmanın gayretindeyiz. Biz vatandaşlarımızın hizmetin en güzeline layık olduklarına inanıyor, çalışmalarımızı bu eksende sürdürüyoruz.”
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