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Aydemir’den Dadaşlarla Ak istişare

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Davanın tefekkür kaynağı milli irade, tefekkür üslubu istişaredir. Ufkumuzu milli iradenin basiret ve feraseti belirler.’ dedi.DADAŞLARIN ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLERİAK Parti Erzurum Milletvekili...

Aydemir’den Dadaşlarla Ak istişare

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Davanın tefekkür kaynağı milli irade, tefekkür üslubu istişaredir. Ufkumuzu milli iradenin basiret ve feraseti belirler.’ dedi.DADAŞLARIN ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLERİAK Parti Erzurum Milletvekili...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
Aydemir’den Dadaşlarla Ak istişare

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Davanın tefekkür kaynağı milli irade, tefekkür üslubu istişaredir. Ufkumuzu milli iradenin basiret ve feraseti belirler.’ dedi.

DADAŞLARIN ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLERİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Dadaşlarla AK İstişare’ programı çerçevesinde, Hedef 2023 öngörü ve beklentilerini paylaştı, Erzurumluların talep ve tespitlerini kaydetti. Çok sayıda dadaşın katıldığı, AK Parti İl Merkezinde yapılan ve mutad olarak gerçekleştirilen istişare divanında, Erzurum’un 2018 yılına değgin yatırımları da ele alındı.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir, ‘Milletvekilleri olarak olağan hale getirdiğimiz halkla istişare toplantımızın ocak 2018 etabını AK Parti İl Başkanlığımızda kaydettik. İlimizin farklı bölgelerinden hemşerilerimizin sorunlarını dinlemenin yanında çizdikleri istikametten de istifade ettik. Kendilerine şükran duyuyoruz.‘ dedi.

İSTİŞARE SONUÇLARI RAPORLAŞTIRILIYOR

Dadaş yüksek irfan ve vicdanının şekillendirdiği tespitlerin hayati önemde olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, yürekten ve samimi olarak dile getirilen öngörü ve beklentilerin rapor haline getirilerek yetkili birim ve mercilere ulaştırılmakta olduğunu bildirdi.

‘AK PARTİ HALKIN SESİ, HALKIN İFADESİ’

AK Parti’nin halkın sesi ve ifadesi olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, kendilerine iletilen her talebin mutlaka değerlendirildiği, Parti il ve Genel Merkezinde talep değerlendirme ve izleme kurullarınca ele alındığını aktararak, tüm meseleleri AK Dava ciddiyet ve vakarı çerçevesinde çözmeyi amaçladıklarını ifade etti.
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