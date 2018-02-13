Aydemir: ‘Ordumuz onurumuzdur’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimizin iman frekansı bir. Edirne’den Erzurum’a yürekler aynı imanla atıyor, dualar tek. Müşterek niyaz: ‘Rabbim yüce milletimizi daim aziz kılsın, Cenabı Hak ordumuzu daim muzaffer eylesin. ‘ Amin, amin..’ dedi.

AYDEMİR ŞÜKRÜPAŞA’DAYDI

Hedef 2023 programı çerçevesinde Erzurum’daki çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Şükrüpaşa esnafını ziyaret ederek, onların ordumuzun muzaffer olması yolundaki niyaz ve dualarını paylaştı.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir, ‘Hafta sonu esnaf ziyaretlerimiz bu defa Şükrüpaşa semtindeydi. Yürekleri Afrin’deki Mehmetçik için atan esnafımız, “Ordumuz onurumuz” hassasiyetiyle, “Bataklık kurutuluncaya kadar mücadeleye devam” mesajı verdiler. Allah cümlesinden razı olsun’ dedi.

‘BU YOL Kİ HAK YOLUDUR, DÖNME BİLMEYİZ, YÜRÜRÜZ..’

Ziyaretleri neticesinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Erzurum’un dadaş imanı ve heyecanıyla Zeytin Dalı Operasyonuna kalbi destek verdiğini belirterek, Şükrüpaşa esnafının da bu yolda, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz..’ kararlılığında olduğunu kaydetti.

AYDEMİR SANAYİ ESNAFININ KONUĞU OLDU

Çalışmaları kapsamında, Sanayi Mahallesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, kahvehanelerde dadaşların konuğu oldu. Ziyaret ettiği kıraathanelerde masa masa dolaşarak dadaşlarla gönül istişaresinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Sanayi muhiti kahvehaneleri halk nabzını ifade için en net adreslerdir. Ziyaretle, gelişen olayları onların yorumlarından dinleyip, dadaşların özgün bakış açılarıyla muhayyilemize yükleme yaptık. Kendilerine müteşekkiriz. ‘ kaydını düştü.

‘TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER..’

Tük ülkede olduğu gibi Erzurum’da da kardeşlik, milli birlik ve beraberlik hissiyatının hakim olduğu, Hınıs’tan Aşkale’ye, Karayazı’dan Oltu’ya, ilçe ilçe, köy köy, hane hane aynı niyazların yükseldiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin ifadesiyle, ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.’ Erzurum her daim olduğu gibi bu duruşu, bu dadaşça duruşu sergiliyor.’ İfadesini kullandı.