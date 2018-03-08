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Aydemir: ‘Anaya hürmet, mukaddesimizin kaydıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK ufukta kadının hakkı, anaya hürmet yılın bir günü değil, ömrün tamamına saridir. İlahi ahdimiz budur. Bizim için her ana bir Hayme Hatun, bir Nene Hatundur. Hakkını aziz bilmek milli kültürümüzün...

Aydemir: ‘Anaya hürmet, mukaddesimizin kaydıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK ufukta kadının hakkı, anaya hürmet yılın bir günü değil, ömrün tamamına saridir. İlahi ahdimiz budur. Bizim için her ana bir Hayme Hatun, bir Nene Hatundur. Hakkını aziz bilmek milli kültürümüzün...

08 Mart 2018 Perşembe 13:51
Aydemir: ‘Anaya hürmet, mukaddesimizin kaydıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK ufukta kadının hakkı, anaya hürmet yılın bir günü değil, ömrün tamamına saridir. İlahi ahdimiz budur. Bizim için her ana bir Hayme Hatun, bir Nene Hatundur. Hakkını aziz bilmek milli kültürümüzün gereği, inanç rehberlerimizin vediası, mukaddesimizin kaydıdır.’ dedi.

ONLAR, MİLLİ İZANIMIZIN REHBERİ

‘Analarımız, milli irfan, izanımızın rehberi, manevi mayamızın temeli, basiret ve ferasetimizin önderidir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimizi her daim aziz kılan destek analarımızın duası, onların tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet rabiası, İlayı kelimetullah uğrunda devleti ebed müddet niyazıdır’ değerlendirmesini yaptı.

HER ANA BİR İFFET VE İSMET SEMBOLÜDÜR

Milletvekili Aydemir, ‘Biz AK Dava çerçevesinde, her anayı, yüce milletimize ait değerlerin kaynağı, birer iffet ve ismet sembolü olarak görürüz. Milli terbiye ve inancımızın bakışı budur. Kul hakkı ekseninde, hiçbir ayırım yapmadan onların hakkını teslim etmeyi bir namus vazifesi olarak telakki ederiz. Her biri Hz. Sümeyye yolunda bir iman kalası, her biri Nene Hatun ölçütünde bir milli azim ve kararlılık timsalidir.’ dedi.

AK ÖNDERİN TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, ‘AK Davanın kadına bakışını en berceste ve beliğ biçimde AK önderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tespitiyle paylaşıyor, ‘Kadını veya erkeği aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız. Bizler, insan onurunu yok sayan ve yaşanan pek çok acının da müsebbibi olan çarpık zihniyetlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız" ahdimizi vurguluyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

‘İNSAN EŞREFİ MAHLUKATTIR’

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim mukaddesimiz, insanı eşrefi mahlukat olarak tarif eder. Erkek de kadın da insan olarak yaratılmışların en şereflisidir. Bu manada kadına haksızlık insana ve insanlığadır, kadına şiddet eşrefi mahlukata saygısızlık ve haddi aşmaktır. Kadına el kaldırmak, dil uzatmak namus telakkilerimizle ters düşmektir. Şiddete yeltenmek şeref yoksunluğudur. AK Dava bu çerçevede analarımızın hukukunu korumak yolunda tarihi adımlar atmakta, kadına şiddetin önlenmesi için reform düzeyinde yasal açılım ve yaptırımlarını sürdürmektedir.’ İfadesine yer verdi.
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