Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Aydemir: 28 şubat, mukaddeslerimize ihanet projesidir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat süreç ve yaklaşımı, inanç sahiplerini, aziz coğrafyamızın asıl ve asil sahiplerini yalnızlaştırma, kamudan uzaklaştırmaya yönelik değerlerimize, mukaddeslerimize ihanet projesidir.’...

Aydemir: 28 şubat, mukaddeslerimize ihanet projesidir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat süreç ve yaklaşımı, inanç sahiplerini, aziz coğrafyamızın asıl ve asil sahiplerini yalnızlaştırma, kamudan uzaklaştırmaya yönelik değerlerimize, mukaddeslerimize ihanet projesidir.’...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:58
Aydemir: 28 şubat, mukaddeslerimize ihanet projesidir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat süreç ve yaklaşımı, inanç sahiplerini, aziz coğrafyamızın asıl ve asil sahiplerini yalnızlaştırma, kamudan uzaklaştırmaya yönelik değerlerimize, mukaddeslerimize ihanet projesidir.’ dedi.

28 ŞUBAT DEVLETLE MİLLETİ AYRIŞTIRMA SENARYOSU

28 şubat sürecini, ‘Devleti manalandıran, ona güç ve değer katan milletle devleti birbirinden ayrıştırma senaryosu, Devlet-Millet kaynaşmasını engelleme projesi’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü, 15 Temmuz’da sahnelenen ihanet projesinin ön sözü, giriş bölümüdür. 28 şubat zalimleri 2 Kasım 2002’de milli irade feraset ve basireti karşısında uğradıkları hezimetin rövanşını 15 Temmuz almaya kalkıştı ve hem tarihin karanlığına, hem de ebediyen veyle düştüler. ‘ vurgusunu yaptı.

‘28 ŞUBAT RABİAYA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İFADESİ’

28 şubat sürecini, ‘Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet Rabiamıza anlam veren manevi değerlerimizin yasaklanarak, yüce milletimizin mankut haline dönüştürülmesi girişimi, 6 asır yeryüzüne adalet, şefkat ve merhamet dağıtan ecdadın emanetini yok etme teşebbüsü’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat milli irade dirayet ve kararlılığının kaynağı olan mukaddeslere tahammülsüzlüğün kaydıdır.’ nitelemesini yaptı.

‘HAKİ YEKSAN OLDULAR..!’

Milletvekili Aydemir, ‘Bu yüce milletin mukaddeslerine tahammül edemeyen, inanç sahibi masumları linç etmeye çalışan 28 şubat zihniyeti AK Davaya gönül verenler karşısında haki yeksan olmuştur. 28 şubatçı zalimler başörtülülerin iffeti, inançlıların izzeti, milli iradenin ismeti karşısında bir kez daha mağlup olmuşlardır.’ kaydına yer verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Çomaklı’dan Kültür Eğitim Vakfına ziyaret
Rektör Çomaklı’dan Kültür Eğitim Vakfına ziyaret
BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından
BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından
Karatecilerin kuşak heyecanı
Karatecilerin kuşak heyecanı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim