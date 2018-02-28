Aydemir: 28 şubat, mukaddeslerimize ihanet projesidir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat süreç ve yaklaşımı, inanç sahiplerini, aziz coğrafyamızın asıl ve asil sahiplerini yalnızlaştırma, kamudan uzaklaştırmaya yönelik değerlerimize, mukaddeslerimize ihanet projesidir.’ dedi.

28 ŞUBAT DEVLETLE MİLLETİ AYRIŞTIRMA SENARYOSU

28 şubat sürecini, ‘Devleti manalandıran, ona güç ve değer katan milletle devleti birbirinden ayrıştırma senaryosu, Devlet-Millet kaynaşmasını engelleme projesi’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü, 15 Temmuz’da sahnelenen ihanet projesinin ön sözü, giriş bölümüdür. 28 şubat zalimleri 2 Kasım 2002’de milli irade feraset ve basireti karşısında uğradıkları hezimetin rövanşını 15 Temmuz almaya kalkıştı ve hem tarihin karanlığına, hem de ebediyen veyle düştüler. ‘ vurgusunu yaptı.

‘28 ŞUBAT RABİAYA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İFADESİ’

28 şubat sürecini, ‘Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet Rabiamıza anlam veren manevi değerlerimizin yasaklanarak, yüce milletimizin mankut haline dönüştürülmesi girişimi, 6 asır yeryüzüne adalet, şefkat ve merhamet dağıtan ecdadın emanetini yok etme teşebbüsü’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat milli irade dirayet ve kararlılığının kaynağı olan mukaddeslere tahammülsüzlüğün kaydıdır.’ nitelemesini yaptı.

‘HAKİ YEKSAN OLDULAR..!’

Milletvekili Aydemir, ‘Bu yüce milletin mukaddeslerine tahammül edemeyen, inanç sahibi masumları linç etmeye çalışan 28 şubat zihniyeti AK Davaya gönül verenler karşısında haki yeksan olmuştur. 28 şubatçı zalimler başörtülülerin iffeti, inançlıların izzeti, milli iradenin ismeti karşısında bir kez daha mağlup olmuşlardır.’ kaydına yer verdi.