Atatürk Üniversitesi yayınlarına bir yenisini ekledi

Atatürk Üniversitesi yayınları arasına bir albüm daha ekledi.

Prof. Dr. Suat Gezgin ile Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Atik’in yayına hazırladığı 2. Abdülhamid’in Yıldızlar Albümlerinde Erzurum isimli eser büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı kaleme aldığı bir yazısında Albümde Erzurum’a ait karelerin yer aldığını belirterek, ‘Cumhuriyet tarihimizde önemli bir konuma sahip olan, çeşitli medeniyetler ve kültürlerin kavşağında yer alan Erzurum, tarihi, kültürel ve turistik açıdan mühim bir mirasın varisidir. Dünü bugünü, dünden getirdiklerini gönülden, geçmişten geleceğe sunan, tarihin en eski köklü kültürü ve çeşitli uygarlıkların izleriyle bezenen Erzurum’da maddi, manevi kültür mirasları çeşitli kültürel ve sanatsal aktivite ve etkinliklerle geleceğe taşındığı gibi akademik zeminde de ele alınarak bilgiye dönüştürülmüştür’ dedi

Prof. Dr. Çomaklı Albümün hazırlanıp, ortaya konmasında İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir’e, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin’e, Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Atik’e katkı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Suat Gezgin ise Albümün önsözünde fotoğrafların kayıt altına aldığı, belgelediği en önemli unsurlardan birinin de kentler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gezgin şöyle dedi: ‘Tarihsel görevini, misyonunu yerine getiren fotoğraf, yaşadığımız kentleri tüm boyutlarıyla ortaya çıkarır. Hele bir kentin tarihini, toplumsal belleğini sorgulamaya kalkarsanız, arşivlere yönelip, o kentin karelerine ulaşmanız gerekir. Bu çalışma güzel memleketimin, Erzurum’un karelerini belleklerinize nakşediyor. Böylesi çalışmalara, araştırmalara öylesine ihtiyaç var ki, yorumsuz, tüm çıplaklığıyla ve siyah beyaz bir kenti görmek, anlamak yeni dünyalar için bir güç kaynağı haline dönüşüyor.

Bu değerli çalışma, yeni çalışmaları hareketlendirecektir. Emeği ve katkılarından ötürü herkese teşekkür ederim.’

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspirli de 2. Abdülhamit’in Yıldızlar albümündeki Erzurum Fotoğraflarının son derece önemli görsel veriler içermesi açısından bilimsel bir değer taşıdığını belirtti.

İspir; ‘Bu fotoğrafların müstakil bir Erzurum fotoğrafları albümüne dönüştürülmesi, görsel verilerin kayıt altına alınması açısından bir eksiği gidermiştir’ dedi.

111 sayfadan oluşan albümde 2. Abdülhamit dönemi Erzurum fotoğrafları yer almaktadır.