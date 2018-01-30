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Atalar, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor”

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı A.Hadi Atalar, yaptığı açıklamada, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor. Bu durumda ise Erciyes ve Uludağ tercih ediliyor” diyerek...

Atalar, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor”

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı A.Hadi Atalar, yaptığı açıklamada, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor. Bu durumda ise Erciyes ve Uludağ tercih ediliyor” diyerek...

30 Ocak 2018 Salı 15:21
Atalar, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor”

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı A.Hadi Atalar, yaptığı açıklamada, “Sömestr tatilinde uçak fiyatlarının yüksek olması, Erzurum turizmine darbe vuruyor. Bu durumda ise Erciyes ve Uludağ tercih ediliyor” diyerek Erzurum’u temsil eden politikacılardan konuya duyarlılık gösterilmesini beklediklerini söyledi.

İSTANBUL’DAKİ ERZURUMLULARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

“Kadim şehir Erzurum insanının yılın 6/7 ayı kar ve soğuk ile mücadelesinin yanında bir de sıla hasreti vardır ki; yüreklere dokunur” diyen Atalar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Hayatın hepimize çizdiği yol gereği hepimiz memleketimizden uzakta ama yüreğimizle memleketimize her daim yakın mesafedeyiz. İkinci kez İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlık görevine geldiğimden beri; bu metropol şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin sesi olma görevi de omuzlarımızdadır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak; hemşehrilerimizden şahsımıza gelen: memleket özlemimizi gidermek, sosyal ilişkilerimizle iş hayatimizi hareketlendirmek, akrabalık bağlarımızı kuvvetlendirmek, yeni nesil evlatlarımızın birbirlerini tanıması için Erzurum’a gitmeye niyetlendiğimizde; uçak fiyatlarının belimizi büktüğü şeklindeki taleplerini sizlere iletmek vazifemizdir. Bir karşılaştırma yaptığımızda da; kış turizminin en gözde mekânlarından biri olan memleketimize yerli turistin gelmesi en büyük isteğimizdir. Erzurum, uçak bilet fiyatlarının yüksek olması sebebiyle Erciyes ve Uludağ kadar tercih edilmemektedir. Sömestr döneminde olduğumuz bu ikinci hafta da dahi, yerli turist bu pahalılık sebebiyle diğer bölgeleri tercih etmektedir.”
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