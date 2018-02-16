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Aşkale’den Afrin’deki Mehmetçiğe 2 adet tosun gönderdiler

Erzurum’un Aşkale İlçesinde besicilik yapan esnaf tarafından 2 adet büyükbaş tosun Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğe hediye olarak gönderildi.Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı...

Aşkale’den Afrin’deki Mehmetçiğe 2 adet tosun gönderdiler

Erzurum’un Aşkale İlçesinde besicilik yapan esnaf tarafından 2 adet büyükbaş tosun Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğe hediye olarak gönderildi.Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı...

16 Şubat 2018 Cuma 10:40
Aşkale’den Afrin’deki Mehmetçiğe 2 adet tosun gönderdiler

Erzurum’un Aşkale İlçesinde besicilik yapan esnaf tarafından 2 adet büyükbaş tosun Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğe hediye olarak gönderildi.

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Semih Karakaş, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı Cafer Akbaba, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nusret Bilen, daire amirleri, büyükbaş hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının konuşmalarının ardından İlçe Müftüsünün duaları eşliğinde 2 tane tosun Afrin’de terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğimize gönderilmek üzere kamyona yüklenerek Hatay’a doğru yola çıktı.
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