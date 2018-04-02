Ankara’da Erzurum Sempozyumu

Erzurum Valiliği ve Ankara Erzurum Dernekler Federasyonu’nca organizasyonu yapılan “Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Kendini Anlatan Şehir Erzurum” ana temalı Erzurum Sempozyumu Erzurum milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla Grand Ankara Otel Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kuran tilavetiyle devam etti. Açılış konuşmalarını Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ferudun Önal, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalının yaptığı sempozyuma, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Erzurum Eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Küçükler, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Araştırmacı Yazar Ahmet Fidan, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Erzurum Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Celalettin Özgen, Etimesgut MHP Kadın Kolları başkanı ve üyeleri, Ankara ve Erzurum da görevli bürokratların yanı sıra vatandaşların katılımlarıyla başladı.

Sempozyumda, 10 Kurumdan toplam 20 Araştırıcı, 5 farklı oturumda 8 bildiri sunulup, açılış günü bir de panel gerçekleştirildi. Oturumlara göre tartışma konuları aşağıda sunulan temalar çerçevesinde gerçekleşti:

Açılışın ardından, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur’un oturum başkanlığını yaptığı ve konuşmacı olarak Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Haluk Selvi ve Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu’nun yer aldığı“Cumhuriyeti Kuran Şehir Erzurum” oturumunda Erzurum’un tarihi geçmişi ve Milli Mücadelede üstlendiği rol anlatıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Fuat Gündoğdu’nun oturum başkanlığını yaptığı “Erzurum’da Sağlık Turizmi ve Yatırım Alanları” detaylarıyla ele alınarak Prof. Dr. Serhat Vançelik, Prof. Dr. Fatih Alper ve Mehmet Atasever tarafından anlatıldı.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında saat oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Çelik’in yaptığı, ana teması “Erzurum’da Tarım” olan oturumda konuşmacılar; Prof. Dr. Taşkın Öztaş “Toprak Kaynaklarını”, Dr. Zekeriye Sevim “Su Kaynaklarını” ve Faruk Fıratlıoğlu ise “Arazi Toplulaştırılması” konularını sunumlar eşliğinde altılar.

4. Oturumun ana teması “Erzurum’da Tarımsal Üretim ve Destekleri” oturum başkanlığını Prof. Dr. Taşkın Öztaş yaptığı ve konuşmacılar; Cemil Usanmaz “Erzurum’da Tarımsal Üretim ve Destekleri” ve Prof. Dr. Vedat Dağdemir ise “Markalaşmış Ürünlerin Üretimi, Tanıtımı ve Pazarlanması” konularını sunumlar eşliğinde katılımcılara bilgi sundular.

Son oturum ise “Türk Dünyası Kültür Başkenti Erzurum” üzerine yapıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun yaptığı oturumun konuşmacılar; Ahmet Coşkun “2022 Kültür Başkenti Erzurum” ve Ertuğrul Çetinkaya “Kalkınmada KOBİ’lerin Rolü ve Erzurum” konuları hakkında bilgi sundular.

Oturumlar sonrası Fuaye alanında kokteylin verildi. Kokteylin ardından saat 20’de Genel Sanat Yönetmenliğini Ahmet Coşkun’un yaptığı “Kendini Anlatan Şehir Erzurum” sahne gösterisi başladı. Çok yoğun bir katılımın olduğu gösteride kültür sanat topluluğu ayakta alkışlandı.