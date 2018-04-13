AFAD’dan engelli öğrencilere deprem eğitimi

AFAD Erzurum il müdürlüğü, Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine depremden korunma eğitimi verdi.

Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne öğretmenleri ile birlikte gelen 30 işitme engelli öğrenciye, konferans salonunda düzenlenen eğitim programında deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapmaları gerekenler konusunda bilgiler verildi.

AFAD eğitmenlerinin söylediklerini öğretmenler el işaretleri ile öğrencilerine anlattı. AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini artırmak bizim için önemli bir konudur. AFAD olarak toplumsal afet bilincini yükseltmek için bugüne dek yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla yaşanabilecek olası afetlere karşı tüm vatandaşlarımızı, özellikle de engelli kardeşlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz” dedi.

“Biz normalde enkazda canlı ararken, ’Aşağıda sesimizi duyan var mı?’ dediğimizde birebir tepki alıyoruz. Engelli çocuklarımızdan böyle bir tepki alamayacağımız için, titreşim bittiğinde nasıl ses vermeleri gerektiğini öğretiyoruz” diye konuşan AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan” çocuklarımıza belirli aralıklarla inleme, bağırma veya taş ve sert cisimle bir yerlere vurmalarını istiyoruz. Onlara ulaşmak çok zor ama ne yapmaları gerektiğini bilmeleri bunu kolaylaştıracaktır. AFAD olarak engelleri kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

İşitme Engelli öğrenciler deprem eğitiminin ardından birlik müdürlüğünde bulunan araçlar ve ekipmanları gezerek bilgi edindiler.

Son olarak enkazda canlı aramalarda kullanılan eğitimli köpek Arya ile tanışan çocuklar, aralarına aldıkları Arya ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.