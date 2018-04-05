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AFAD Erzurum her daim hazır

AFAD Erzurum Acil Arama ve Kurtarma Birliği personeli afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için eğitimlerini gecede sürdürüyor. Personel, araç-gereç ve ekipman anlamında en yeni teknoloji ile eğimlerine devam eden ekipler,...

AFAD Erzurum her daim hazır

AFAD Erzurum Acil Arama ve Kurtarma Birliği personeli afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için eğitimlerini gecede sürdürüyor. Personel, araç-gereç ve ekipman anlamında en yeni teknoloji ile eğimlerine devam eden ekipler,...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:49
AFAD Erzurum her daim hazır

AFAD Erzurum Acil Arama ve Kurtarma Birliği personeli afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için eğitimlerini gecede sürdürüyor. Personel, araç-gereç ve ekipman anlamında en yeni teknoloji ile eğimlerine devam eden ekipler, kara ve gecenin soğuğuna aldırış etmeden çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettiriyor.

Afetlerin hangi saat ve koşulda meydana geleceği bilinmediği için, gündüz yapılan çalışmalarının yanı sıra gece çalışmalarına da ağırlık veren AFAD Erzurum birliği, afetlerde daha hızlı müdahale sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün yeni teknolojik cihazlarla donatılan ve Avrupa standartlarını yakalayan AFAD’da, yapılan bu çalışmalarla yeni araç-gereçlerin ve ekipmanların kullanımları ile personelin her türlü hava koşulunda çalışma kabiliyeti geliştirilmiş oluyor.

Yapılan eğitimlerin öneminden bahseden AFAD Erzurum Acil Afet Arama ve Kurtarma Birlik müdürü Mehmet Rıza Andiç gündüz yapılan çalışmaların yanı sıra gece yapılan bu çalışmaların personellerin bilgi ve becerilerini geliştirme yönünde önemli olduğunu vurguladı.

Andiç, “Arkadaşlarımız gündüz hazır kıta ekibi olarak olaylara müdahalede olduğu gibi gecede bu görevlerini sürdürüyor. Vardiyalı olarak arkadaşlarımız gündüz gibi gecede periyodik bir şekilde, yeni ekipmanlar ile ekiplerimizin adaptasyonu artırmak için, olası afetlerde ekiplerimizin performanslarını yükseltmek yönünde diri tutmak için, bu tatbikatlarımızı yapıyoruz. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden yaptığımız bu çalışmalarla 7/24 AFAD ailesi olarak halkımıza daha iyi hizmet vermenin gayreti içindeyiz” dedi.
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