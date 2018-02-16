‘Açık Kapı’ projesi hizmete açıldı

81 il valiliğinde kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal verilmeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, hızlı ve etkin çözümler üretilmesi suretiyle kamu hizmetleri sunumunda vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen Açık Kapı Projesi kapsamında, vatandaş başvuru ve taleplerinin alındığı Açık Kapı bankosu Erzurum Valiliği Hükümet Konağı girişinde, hizmete açıldı.

Valilikten proje ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak, takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla, hizmete başlayan Açık Kapı Birimine vatandaşların bizzat gelerek başvuru yapabileceği gibi internet üzerinden www.acikkapi.gov.tr adresine girerek de halkımız başvurularını yapabilecektir. Vatandaşların Açık Kapı Biriminden ya da www.acikkapi.gov.tr adresine girerek, yapmış oldukları başvuru, talep, şikâyet Açık Kapı bankosunda görevli Açık Kapı birim sorumluları tarafından ilgili kuruma sistem üzerinden yönlendirilecektir. Söz konusu başvuru, talep, şikâyet ilgili kurum tarafından Açık Kapı Sistemi üzerinden cevaplandırıldığında başvuru yapan vatandaşın cep telefonuna talebiyle ilgili bilgilendirme mesajı gidecektir. Açık Kapı “Milletin Kapısı” anlayışı ile yola çıkılan bu projede amaç; vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını ortaya çıkarmak, vatandaşın birim birim, kurum kurum dolaşmasının önüne geçerek başvuru ve taleplerini tek bir elden koordine edip vatandaşın karşılaştığı bürokratik engelleri ortadan kaldırmaktır.”