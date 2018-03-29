1986 Oltu Lisesi mezunları 32 yıl sonra Oltu’da buluştu

Oltu Lisesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan ve her biri yurt içi ve yurt dışına gitmek zorunda kalan 86 mezunları Oltu’da bir araya geldi. 32 yıl aradan sonra Oltu’da hasret gideren 1986 mezunları, yıllar önce eğitim-öğretim gördükleri ilk, orta ve liseleri de ziyaret ettiler. Ziyaretler esnasında duygu dolu anlar yaşanırken Oltu’nun tarihi ve kültürel alanlarını dolaştılar.

Oltu’da 86 mezunları, ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşırken anılarını hatırlayıp hüzünlendiler.

Anıları Tazelediler Avukat Selçuk Ulusoy

arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayarak, “Sizlerle burada buluşmaktan son derece mutluyuz. Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. İyi ki geldiniz. 32 yıldan sonra göremediğimiz arkadaşlarımızı görmek ve kucaklaşmak yaşadığımız en güzel mutluluklardan birisi oldu. Bu toplantımıza çeşitli nedenlerden ötürü katılamayan arkadaşlarımıza buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. Bizlere oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bir yıl sonra yeniden bir araya gelmek dileğiyle.” şeklinde duygu ve temennilerini dile getirdi.

Oltu Lisesi 86 mezunları, bu tür organizasyonların devamlılığının sağlanmasının önemine işaret ederek, birbirleriyle olan kardeşlik ve dostluk bağlarının sürmesinin önemine değindiler.

86 Mezunları, “Yurtiçi ve yurtdışında bulunan kardeşlerimizin nerede-nasıl yaşadıklarını bilmek, onlardan haberdar olarak acı ve tatlı her türlü şekilde yanlarında olmak istiyoruz.” derken hüzünlü bir vedanın ardından bir yıl sonra yeniden buluşmak üzere Oltu’dan ayrıldılar.