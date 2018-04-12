Üretici ve tüccarlar fiyat belirlemek için buluştu

Türkiye’nin tulum peyniri ihtiyacının büyük çoğunluğunun sağlandığı Erzincan’da, küçükbaş hayvan üreticileri ile tüccarlar bir araya gelerek fiyat belirledi.

Erzincan Şavaklılar Derneği organizasyonunda bir araya gelen küçükbaş hayvan üreticileri ile tüccarlar, fiyat konusunda görüş alışverişinde bulundular. Düzenlenen toplantıda ortak karar ile üreticiden alınacak olan peynirin fiyatı 11.50 TL belirlendi.

Üreticinin 13 TL fiyatına karşılık tüccarlar 11 TL ile karşılık verdi. Erzincan Şavaklılar Derneği’nin arabulucu olduğu toplantıda karar 11.50 TL olarak açıklandı.

Tulum peyniri raflarda 30 TL ile 45 TL arasında vatandaşa sunuluyor. Kuraklık nedeniyle tulum peynirinde istenen verimin alınamaması fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Alınan karar sonrası önümüzdeki sezon tulum peyniri fiyatının raflarda ki fiyatı ise şimdiden merak konusu oldu.

Erzincan’da ki küçükbaş hayvan üreticisi ise Erzincan tulum peyniri için bir kooperatifin artık şart olduğunu düşünüyor.