Tercan, kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ilçede düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türk askerleri ile milis kuvvetleri arasındaki savaş anının temsili olarak canlandırıldığı kutlamalara halkın ilgisi yoğun oldu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Tercan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile başlayan kutlamalarda Tercan’ın girişinde Türk Askerleri ve milis kuvvetlerin savaşı temsili olarak canlandırıldı.

Tören alanında devam eden kutlamalar saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Etkinliklere Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan Kaymakamı Kürşat Karaca Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, çok sayıda protokol mensubu ile bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşma yapan Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, günün anlam ve önemine değindi.Ardından konuşan İlçe Kaymakamı Kürşat Karaca ise ilçenin tarihini ve çekilen acıları anlattı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu topraklarını asırlar önce yurt edinen atalarımızı saygı ve rahmetle anarak; “Bundan 100 yıl önce Erzincan’ın dışında ülkeyi yurt tutma gayretinde olan Mustafa Kemal Paşayı, Deli Halit Paşayı Selamlıyoruz. Sınırlarımızın dışında ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele eden koç yiğitlerimizi selamlıyoruz. Allah, Milletimizin ve Kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralanan askerlerimize rabbimden şifalar temenni ediyoruz. Tercan ilçemizin kurtuluşunun 100’üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde coşku ile gururla kutluyoruz. Bu gururu yaşatanlara da, devam ettirenlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Yurdumuzu korumak için yedi düvele karşı mücadele eden şanlı ecdadımız bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canları ile kanları ile ödemişlerdir. Onların fedakarlıkları, vatan sevdası azmi ve cesareti sonsuza dek yüreklerimizde yaşayacaktır. Atalarımızın yıllarca birlikte yaşadığı komşuluk ettiği Ermenilerin pek çok yerde olduğu gibi ilimizde de ilçemizde de zulümler yaptığı tarihi gerçektir. Her santim toprağında şehitlerimizin kanı olan ilçemizde atalarımızın mirasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Bugün bu topraklarda bağımsız, hür olarak güven ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu milli mücadele döneminde mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. Tercanlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık savaşında da silahlı mücadele başlatarak, vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalini düşmana karşı korumuştur. Yarının teminatı olan gençlerimiz, ecdadımızın vermiş olduğu mücadeleyi iyi anlayıp, bilimde, sanatta, sporda dünya ile yarışacak seviyeye gelmek için mücadele etmelidirler” diyerek, Tercanlıların kurtuluşunun 100’üncü yılını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Erzurum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile devam eden program geçit töreni ile sona erdi. Kutlamalar cirit gösterisi, ve akşamda havai fişek gösterisi ile geç saatlere kadar sürdü.