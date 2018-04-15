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Mesleki tanıtım semineri yapıldı

Erzincan’da "Okul Destek Projesi" Kapsamında çocuklar ve ailelerine mesleki tanıtım semineri yapıldı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen seminerde avukatlık, mühendislik, sağlık yönetimi, psikolog,...

Mesleki tanıtım semineri yapıldı

Erzincan’da "Okul Destek Projesi" Kapsamında çocuklar ve ailelerine mesleki tanıtım semineri yapıldı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen seminerde avukatlık, mühendislik, sağlık yönetimi, psikolog,...

15 Nisan 2018 Pazar 12:31
Mesleki tanıtım semineri yapıldı

Erzincan’da "Okul Destek Projesi" Kapsamında çocuklar ve ailelerine mesleki tanıtım semineri yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen seminerde avukatlık, mühendislik, sağlık yönetimi, psikolog, psikolojik danışmanlık alanında yetkili kişiler tarafından "Mesleki Tanıtım Semineri" yapıldı. Yapılan seminerde Abdülmuddalip Bülken,Sevnur Karakaya, Elif Mutu, Levent Akyürek, Sevim Yürek kendi meslek alanları ile ilgili bilgi vererek çocukların geleceğe dair mesleki hayatları adına meslek seçiminin önemine değindiler. Seminer çocukların ve velilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından, çocuklara okul dışı zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri için hediyeler verildi.
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