Gazeteci Kazım Erdem Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Özsöz Gazetesi Sahibi Kazım Erdem Özsoy, Terzibaba Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Terzibaba Mezarlığı’na defnedildi.

Özsöz Gazetesi Sahibi Kazım Erdem Özsoy önceki gün Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Gazeteci Özsoy, Terzibaba Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı’na defnedildi.

Özsoy’u son yolculuğunda meslektaşları, ailesi ve sevenleri uğurladı.

Özsoy’un cenazesine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ile Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, İl Sağlık Müdürü Yard. Doç Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyon Başkanı Ferudun Fazıl Özsoy, Erzincan Basın Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin, Erzurum Basın Enformasyon İl Müdürü Recep Küçükece, Kamu kurum müdürleri, parti temsilcileri, ailesi, meslektaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özsoy’un cenazesi Terzibaba Mezarlığı’na defnedildi.