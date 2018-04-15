ETSO seçimlerini Ahmet Tanoğlu kazandı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerini Ahmet Tanoğlu’nun mavi listesi kazandı. 13 meslek grubundan 12’sini kazanan Tanoğlu, Erzincan’ı ekonomik manada güçlü bir marka haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 13 meslek grubunda 33 meclis üyesinin belirlendiği organ seçimleri, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Ahmet Tanoğlu ile Mehmet Erkan Hatipoğlu’nun aday olarak liste hazırladığı seçimlerde, 1704 kayıtlı seçmenden 1156’sı oy kullandı.

Tanoğlu’nun mavi, Hatipoğlu’nun ise sarı liste ile girdiği seçimler saat 17.00’de sona erdi. Yapılan sayım sonucu Tanoğlu’nun listesi 13 meslek grubundan 12’sini kazandı. Diğer aday Hatipoğlu ise 1 meslek grubunda seçimi önde tamamladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Değerli Erzincanlı hemşehrilerime bize gösterdikleri teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu görev ile Erzincan’ı daha iyi seviyeye getirmek için çok çalışacağız. Yükümüz ağır sorumluluğumuz büyük. Hep birlikte şehrimizi kalkındırmak için neler yapabilir bunun mücadelesini vereceğiz.Saygıdeğer hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni dönemde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğine seçilenler, hafta içerisinde bir araya gelerek yönetim kurulu, meclis başkanı, TOBB üst kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini seçecek.