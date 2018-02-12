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Erzincanlı öğretmenlerden Afrin harekâtına destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de ki terör hedeflerine yönelik yaptığı operasyona, Erzincanlı öğretmenlerden 3 Bin 300 rakımlı Ergan Dağı’ndan destek geldi.Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve...

Erzincanlı öğretmenlerden Afrin harekâtına destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de ki terör hedeflerine yönelik yaptığı operasyona, Erzincanlı öğretmenlerden 3 Bin 300 rakımlı Ergan Dağı’ndan destek geldi.Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:25
Erzincanlı öğretmenlerden Afrin harekâtına destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de ki terör hedeflerine yönelik yaptığı operasyona, Erzincanlı öğretmenlerden 3 Bin 300 rakımlı Ergan Dağı’ndan destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe Erzincanlı öğretmenlerden 3 bin 300 metre de bayraklı destek geldi.

Erzincan’da sınıf öğretmeni olan Ömer Aydın ve müzik öğretmeni olan Selim Atalay, Afrin’de yürütülen operasyona destek olmak amacıyla 3 bin 300 metre yükseklikte bulunan Ergan Dağı zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtılar ve karla kaplı olan zirveye taşlarla ‘Afrin’e Selam’ yazdılar.

Sınıf öğretmeni olan Ömer Aydın: “Erzincan Ergan Dağının zirvesindeyiz. Rakım 3 bin 300 metre. Buradan Afrin’de çatışan Kahraman askerlerimize selam olsun. Orada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
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