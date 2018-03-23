Erzincanlı avcılar boynuz uzunluğu 125 santimetreyi bulan dağ keçisi avladı

Av turizmi kapsamında Erzincanlı avcılar boynuz uzunluğu 125 santimetreyi bulan 10 yaşındaki bir dağ keçisini avladılar.

Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu dağ keçisi barındırması yönünüyle yaban av turizmcilerinin ilgi odağı olan Erzincan da, avcılar Çevre Orman İl Müdürlüğü görevlilerinin kontrolünde yaban keçilerinin barındığı alanda kamp kurarak, çengel boynuzlu yaban keçisi avı yaptılar.

Bakanlığın belirlemiş olduğı av kotası dahilinde Erzincan’ın Sarıkaya avlağındaki dağlık kesimlerde yaşamını sürdüren çengel boynuzlu yaban keçileri ile dağ keçilerini avlamak isteyen avcılardan Ahmet Duman ve Av Rehberi Fahri Akoğlu, boynuz uzunluğu 125 santimetreyi bulan 10 yaşındaki bir dağ keçisini avladılar.

Öte yandan 2014 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesi avlağında avcı Dağhan Çakmak tarafındanda rekor bir teke avlanmıştı.

Avcılar avladıkları keçilerin boynuzlarıyla poz vererek, dağlarda yaptıkları yürüyüş ve tırmanışlar sayesinde çok güzel günler geçirdiklerini belirttiler. Vurulan yaban keçileri ise Erzincan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılarak avcılara teslim edildi.