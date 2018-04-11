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Erzincan’a 3 altın madalya

Erzincan’dan karate milli takımına katılan Arzu Koç, 3 altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler-Veteranlar Balkan şampiyonasından Erzincan’a 3 altın madalya geldi. Erzincan’dan giderek milli...

Erzincan’a 3 altın madalya

Erzincan’dan karate milli takımına katılan Arzu Koç, 3 altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler-Veteranlar Balkan şampiyonasından Erzincan’a 3 altın madalya geldi. Erzincan’dan giderek milli...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:22
Erzincan’a 3 altın madalya

Erzincan’dan karate milli takımına katılan Arzu Koç, 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler-Veteranlar Balkan şampiyonasından Erzincan’a 3 altın madalya geldi. Erzincan’dan giderek milli takıma dahil olan Arzu Koç, 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Balkan Karate Federasyonu’na üye ülkelerin katılımıyla bu yıl İstanbul’da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. 24-25 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonada büyükler müsabakalarının yanı sıra tarihte ilk kez veteran karateciler de mücadele verdi.

Müsabakalarda Veteran Karate Milli Takımı, 15 altın, 11 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. 35 yaş üstü ferdi kata ve kumite 60 kiloda yarışan Arzu Koç derece yaptı.

Balkan Şampiyonasında hem ilimizi hem de ülkemizi temsil eden Arzu Koç, rakiplerine üstün gelerek 3 kez birincilik kürsüsüne çıktı ve istiklal marşını okuttu. Türkiye Balkan şampiyonasında Kata ve Kumite kategorilerinde ise takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.
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