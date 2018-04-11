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Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Erzincan Havalimanı’nda...

Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Erzincan Havalimanı’nda...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artışla 40 Bin 83 oldu. 2018 Yılı Mart ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 297’ye ulaştı. 2018 Yılı Mart ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 30 artışla toplamda 244 ton olarak gerçekleşti.

3 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı’ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 42 artışla 115 Bin 984 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 23 artışla 840’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 28 artışla 782 tona ulaştı.
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