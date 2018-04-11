Erzincan Havalimanı’nda Mart ayında 40 bin 83 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artışla 40 Bin 83 oldu. 2018 Yılı Mart ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 297’ye ulaştı. 2018 Yılı Mart ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 30 artışla toplamda 244 ton olarak gerçekleşti.

3 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı’ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 42 artışla 115 Bin 984 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 23 artışla 840’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 28 artışla 782 tona ulaştı.