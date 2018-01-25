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Erzincan belediyesinin 24 saatlik kar mesaisi

Erzincan şehir merkezinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaldırımlarda 130, yollarda ise 70 kişilik personelle çalışmalarını sürdüren...

Erzincan belediyesinin 24 saatlik kar mesaisi

Erzincan şehir merkezinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaldırımlarda 130, yollarda ise 70 kişilik personelle çalışmalarını sürdüren...

25 Ocak 2018 Perşembe 21:01
Erzincan belediyesinin 24 saatlik kar mesaisi

Erzincan şehir merkezinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaldırımlarda 130, yollarda ise 70 kişilik personelle çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi bu çalışmalarını 10 iş makinesi, 3 greyder ve 2 kürüme ile tuzlama aracıyla tüm cadde ve sokaklarda trafik akışının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan Belediyesi’nin yoğun kar yağışına yönelik tedbirli olduğunu belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, yoğun mesai ile şehir genelinde 330 kilometreyi aşan yol ağını sürekli olarak kontrol altında tutacaklarını ifade etti.

Başkan Başsoy konuşmasının devamında; “ Kar rahmet ve bereketi ile geldi. Ekiplerimizin anında müdahalesi ile kar yağışı, trafik açısından en az sıkıntı ile atlatılıyor. İlk önceliğimiz ana caddeler ve kent içi toplu taşıma güzergâhları oldu. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı personelimizde kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz yoğun kar yağışına hazırlıklı ve gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Kent içerisinde ulaşımın aksamadan yapılabilmesi adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Halkımızdan özellikle hem şehir içindeki trafik yoğunluğunu hem de kazaları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.
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