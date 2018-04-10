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Erzincan Belediyesinden temizlik çalışması

Erzincan Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde mahalle ve sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak sokak temizlik çalışması yaparken, kaldırım kenarlarındaki...

Erzincan Belediyesinden temizlik çalışması

Erzincan Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde mahalle ve sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak sokak temizlik çalışması yaparken, kaldırım kenarlarındaki...

10 Nisan 2018 Salı 14:04
Erzincan Belediyesinden temizlik çalışması

Erzincan Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde mahalle ve sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak sokak temizlik çalışması yaparken, kaldırım kenarlarındaki otlar ve boş arsalar da temizleniyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Hemşehrilerimizin, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Ancak bu sadece bizim çalışmalarımızla olmaz. Biz vatandaşlarımızın da bu konu hakkında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Şehrin dört bir yanında çöp toplama çalışmalarımızın yanı sıra kaldırım kenarlarından oluşan otlar ve boş arsalarda oluşan çöplerde toplanıyor. Mahalle mahalle bir program çıkardık. 40 Kişilik ekibimiz sadece ara sokakların temizliği ile ilgileniyor. Halkımızın Temizlik konusunda herhangi bir şikayeti olduğunda 444 9 024 numaralı çağrı merkezimizi aramalarını rica ediyorum" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.
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