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Down sendromlu genç adam cemevini üçüncü kez yaktı

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde ikamet eden down sendromlu 20 yaşındaki Ufuk T. Cemevini üçüncü kez yaktı.Olay, bugün öğlen saatlerinde Erzincan’a 20 kilometre uzaklıktaki Ganiefendi köyünde meydana geldi. Köyün içerisinde...

Down sendromlu genç adam cemevini üçüncü kez yaktı

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde ikamet eden down sendromlu 20 yaşındaki Ufuk T. Cemevini üçüncü kez yaktı.Olay, bugün öğlen saatlerinde Erzincan’a 20 kilometre uzaklıktaki Ganiefendi köyünde meydana geldi. Köyün içerisinde...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:39
Down sendromlu genç adam cemevini üçüncü kez yaktı

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde ikamet eden down sendromlu 20 yaşındaki Ufuk T. Cemevini üçüncü kez yaktı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Erzincan’a 20 kilometre uzaklıktaki Ganiefendi köyünde meydana geldi. Köyün içerisinde bulunan cemevinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada dumandan etkilenen zihinsel engelli Ufuk T. binadan çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürülürken, cemevinde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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