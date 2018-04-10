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Buzağı bakım ve besleme eğitimleri devam ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ nın 2018 yılını “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Ölüm Oranlarını Düşürme Yılı” İlan etmesi münasebetiyle, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce...

Buzağı bakım ve besleme eğitimleri devam ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ nın 2018 yılını “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Ölüm Oranlarını Düşürme Yılı” İlan etmesi münasebetiyle, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce...

10 Nisan 2018 Salı 14:05
Buzağı bakım ve besleme eğitimleri devam ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ nın 2018 yılını “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Ölüm Oranlarını Düşürme Yılı” İlan etmesi münasebetiyle, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce il ve ilçelerde “Buzağı Ölümleri ile İlgili Yetiştirici Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmeye devam ediliyor.

İl Merkezinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İlçelerde ise İlçe Müdürlüğü personelince verilen eğitimlerde buzağı ölümlerinin nedenleri, yetiştiricilik, buzağıların bakım ve beslenmesi, kolostrumun önemi, buzağı ishalleri konularında bilgi veriliyor. Bakanlığımızın yetiştiricilere sağladığı hayvancılık desteklemelerinin de anlatıldığı toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gerçekleştirilen toplantılar sayesinde İl genelinde yaşanan buzağı ölüm oranının en az düzeye indirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılı süresince devam edecek toplantılar hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Selim Ayaştı” Erzincan merkeze bağlı Uluköy, Aydoğdu, Oğulcuk, Kılıçkaya, Günbağı, Yeşilyurt, Güllüce, Balıbeyi, Mahmutlu, Oğlaktepe köyleri ve Akyazı Beldesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılar sayesinde buzağı ölümlerinde üretici hatalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum yıl sonuna kadar devam edecek toplantılarımız sayesinde gelecek yıl doğacak buzağılarda daha az kayıplar yaşanacaktır.” dedi.
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