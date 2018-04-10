Başkan Başsoy’dan Polis Haftası kutlaması

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında "Köklü bir geçmiş ve tecrübeye sahip olan polis teşkilatımız, insan haklarına saygılı ve demokratik yapısı ile bizleri gururlandırmaktadır.

1845 yılında kurulan modern polis teşkilatı aradan geçen bir buçuk asrı aşkın zaman içerisinde daima güvenin ve emniyetin sembolü olmuştur. şehrimizdeki polisiye vaka oranının düşük olmasında polis teşkilatının çalışmaları en önemli etkendir. Türk polisi, özverili çalışmaları ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki huzur ve sükûnun teminatıdır. Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Emniyet güçlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır.

Teşkilatın kuruluşunun 173. Yıldönümünde kutlanan polis bayramı münasebeti ile polislerimizi tebrik ederken, zorlu görevlerinde başarılar diler, görevleri başında şehit düşen teşkilat mensuplarına da bu vesile ile Allah’tan rahmet dilerim." dedi.