AK Parti Şavak Aşireti’ni kongreye davet etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Erzincan Şavaklılar Derneği’ni ziyaret ederek, Şavak Aşireti’ni 13 Şubat’ta yapılacak olan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı AK Parti Erzincan İl Kongresi’ne davet etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan teşkilatı 13 Şubat 2018’de yapılacak olan AK Parti İl Kongresi öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, Erzincan Şavaklılar Derneği’ne ziyaret gerçekleştirerek aşiret mensuplarını yapılacak olan kongreye davet etti.

Ferhat Bulut, Şavak Aşireti mensuplarının her zaman desteğini hissettiklerini, 7 Haziran 2015’de yaylada olan aşiret mensuplarının oy kullanamaması dolayısıyla bir milletvekili çıkarabildiklerini söyledi. Bulut, 11 Kasım 2015 seçimlerinde ise, aşiret mensuplarının yayladan dönüşü ile 2 milletvekili çıkarma başarısını gösterdiklerini dile getirerek partiye olan desteklerinden dolayı aşiret mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Erzincan Şavaklılar Derneği Başkanı Celal Yılmaz ise, ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, büyük kongrede tüm aşiret mensuplarının eksiksiz milli iradenin yanında olacağını ve Başbakan Binali Yıldırım’ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Başkan Yılmaz ayrıca, aşiret mensuplarının yayla sorunlarının olduğunu, bunların çözümü noktasında kendilerinin desteklerini beklediklerini söyledi.