Sivil anayasa isteklerini yazılı bir basın açıklamasıyla belirten Anadolu Ahi Evran İş Adamları Genel Başkanı Mehmet Gürbüz, “Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak, ülkemizin son zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğu konuların başında ‘Sivil Anayasa’ gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden bugüne kadar sivil bir anayasa ile yönetilmemiştir. 24 Ocak 1921’ deki anayasadaki madde egemenlik sınırsız ve şartsız ulusundur. Biz bu anlayışla 96 yıldır ayaktayız ama ne hikmetse özgün, modern, hukuka bağlı, temel hak ve hürriyetleri saygılı bir devlet görünümünde bile olsak her 10 yılda bir devletin bekasına prangalar vurularak ülke geriye götürülmek adına dizayn ediliyor. Her 10 yılda bir bu eylemin adı darbe, muhtıra, post modern darbe, yurtta sulh gibi kelimelerdir. Ülkede bu şekilde ekonomik buhranlar, faili meçhul cinayetler, borsa manipülasyonları, dolar oyunu, koalisyon tezgâhları hiç eksilmiyor” şeklinde konuştu.

1961-1982 DARBE ANAYASASIDIR

Sivil bir anayasanın ülke adına daha iyi olacağını dile getiren Mehmet Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:

“2 bin yıllık bir medeniyetin temsilcileri olan biz Türklerin üzerinden sivil bir anayasanın ülkemizde daha fazla demokrasi anlayışını getireceğine inanıyoruz. Ekonomik çalkantıların, siyasi buhranların sona ereceğini biliyoruz. ‘Darbelerin, muhtıraların, yurtta sulh konseylerinin foseptik çukurlarında ebediyete kadar kalacaktır’ sözünü yineliyoruz. Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak diyoruz ki; 1961-1982 darbe anayasasıdır. Günümüze kadar gelen bu darbe anayasaları bize hiç bir yarar sağlamamıştır. Artık yeter. Dirileri idare eden ölülerin anayasasıyla devletimizin idare edilmesini istemiyoruz.”

İHA