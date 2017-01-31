Sivil anayasa isteklerini yazılı bir basın açıklamasıyla belirten Anadolu Ahi Evran İş Adamları Genel Başkanı Mehmet Gürbüz, “Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak, ülkemizin son zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğu konuların başında ‘Sivil Anayasa’ gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden bugüne kadar sivil bir anayasa ile yönetilmemiştir. 24 Ocak
1961-1982 DARBE ANAYASASIDIR
Sivil bir anayasanın ülke adına daha iyi olacağını dile getiren Mehmet Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:
“2 bin yıllık bir medeniyetin temsilcileri olan biz Türklerin üzerinden sivil bir anayasanın ülkemizde daha fazla demokrasi anlayışını getireceğine inanıyoruz. Ekonomik çalkantıların, siyasi buhranların sona ereceğini biliyoruz. ‘Darbelerin, muhtıraların, yurtta sulh konseylerinin foseptik çukurlarında ebediyete kadar kalacaktır’ sözünü yineliyoruz. Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak diyoruz ki; 1961-1982 darbe anayasasıdır. Günümüze kadar gelen bu darbe anayasaları bize hiç bir yarar sağlamamıştır. Artık yeter. Dirileri idare eden ölülerin anayasasıyla devletimizin idare edilmesini istemiyoruz.”
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