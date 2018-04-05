Tutaş: “3 puan almak zorundayız”

off hedeflerinin olduğunu belirten Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta play-off hesapları yapan Elaziz Belediyespor, haftasonu Çorum Belediyespor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Teknik Direktör Alaattin Tutaş, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Payasspor karşısında kötü futbol oynadıklarını vurgulayan Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, “2. yarı bir şeyler yapmaya çalıştık ama çok kötü goller yedik. Galip geldiğimiz maçlardan sonra nasıl o maçı unutup önümüze bakıyorsak bu mağlubiyeti de o şekilde unutacağız. Haftanın ilk gününde toplantı yaptık ve eksikliklerimizi kendi aramızda tartıştık. Hafta içi ilk idmanda Çorum Belediyespor’un taktiğini denemeye başladık. Çünkü ilk defa normal antrenmanın dışına çıktık. Taktiksel olarak eksiklerimiz vardı bunları görme adına ilk günden çalışmaya başladık. Çorum maçı gerçekten zor bir maç. İlk yarıda orada ilk mağlubiyetlerini biz tattırmıştık ve onlarda bunun intikamını almak isteyecektir. Bizim play-off hedefimiz varsa Pazar günü Çorum’u burada mağlup edip farkı 5 puan yapmak istiyoruz. Çünkü akabinde Osmaniye deplasmanı ve 2 tane iç saha maçımız var. Avantajımızı devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Payas maçını yol kazası olarak gördüklerini ifade eden Tutaş, “Çorum maçından 3 puan almak zorundayız. 3 puan aldığımız takdirde onlar play-off’un dışında kalacaklar ve bizde yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta Elazığspor’da deplasmanda ve seyircileri bu maça davet ediyoruz. Burada ki son Kocaeli maçında taraftar bize gerekli desteği verdi. Tezahürat yapmasalar bile tribünde onları görmek bizi motive ediyor. İnşallah Pazar günü de onlarla sahaya çıkar ve Çorum’u yeneriz. Sadece İsmail’in sarı kart cezası ve ufak birkaç sakatlık var” ifadelerini kullandı.