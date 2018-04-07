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Nikahlarını Düğün ve Ev Konsept Fuarın’da kıydılar

Elazığ 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’nda dünya evine giren çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıydı.Dünya evine girecek çiftlerin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla bulabileceği 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’n...

Nikahlarını Düğün ve Ev Konsept Fuarın’da kıydılar

Elazığ 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’nda dünya evine giren çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıydı.Dünya evine girecek çiftlerin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla bulabileceği 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’n...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:19
Nikahlarını Düğün ve Ev Konsept Fuarın’da kıydılar

Elazığ 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’nda dünya evine giren çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıydı.

Dünya evine girecek çiftlerin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla bulabileceği 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’n açılışı 5 Nisan’da gerçekleşti. 5-8 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda onlarca firma ürünlerini tanıtma imkanı da buldu. Fuarın en ilgi çeken noktalarından biride nikah töreni oldu. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, dünya evine giren iki çiftin nikahlarını kıydı.

Böylesi bir fuarda nikah kıyılmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren vatandaşlar Başkan Yanılmaz’a teşekkür etti.

Genç çiftlerin nikah törenine yakınlarının yanı sıra 1. Düğün ve Ev Konsept Fuarı’na gelen birçok vatandaş katıldı.
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