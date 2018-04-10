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Milletvekili Açıkkapı;"Türk Polis Teşkilatımız onurlu ve şerefli bir mesleğin adıdır, adresidir"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı;" Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, kendi canını gerektiğinde hiçe sayan ve şehadete yürüyen vatan aşıklarının adresi polis teşkilatıdır"dedi.Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK...

Milletvekili Açıkkapı;"Türk Polis Teşkilatımız onurlu ve şerefli bir mesleğin adıdır, adresidir"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı;" Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, kendi canını gerektiğinde hiçe sayan ve şehadete yürüyen vatan aşıklarının adresi polis teşkilatıdır"dedi.Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK...

10 Nisan 2018 Salı 17:21
Milletvekili Açıkkapı;"Türk Polis Teşkilatımız onurlu ve şerefli bir mesleğin adıdır, adresidir"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı;" Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, kendi canını gerektiğinde hiçe sayan ve şehadete yürüyen vatan aşıklarının adresi polis teşkilatıdır"dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı yaptığı açıklamada;" 173. yılını kutladığımız Türk Polis Teşkilatımız, onurlu ve şerefli bir mesleğin adıdır, adresidir.Kamu Düzeninin korunmasında, iç güvenliğimizin sağlanmasında fedakarca çalışan ve ülkesine hizmet eden Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana milletimize hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, kendi canını gerektiğinde hiçe sayan ve şehadete yürüyen vatan aşıklarının adresidir Türk Polis Teşkilatı. Mesai mefhumu tanımadan gece gündüz çalışan, evlatlarını, en sevdiklerini haftalarca, aylarca göremeden vatanına hizmet edenlerin adıdır Polis Teşkilatı"diye konuştu.

Şehitlik makamıyla müşerref olan vatan evladı emniyet gücü mensubu kardeşlerimizin en kıymetlileri eşleri, evlatları, anne ve babaları milletimize, devletimize emanettir diyen Açıkkapı konuşmasının devamında ,"Polis Teşkilatımızın çalışmaları sadece ülkemiz için değil, müttefik ülkeler için de ehemmiyet arzetmektedir. Aynı hassasiyet müttefik ülkelerden de beklenmektedir. Terörle mücadelede teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bu teknolojileri kullanarak suç ve suçluyla mücadelede daha etkin mücadele etme kabiliyetine sahip olan teşkilatımız, son yılların en etkin mücadelesini hakkıyla vermektedir. Hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi her daim Türk Polis Teşkilatımızın yanında oldu ve olmaya da devam edecektir.

Kuruluşunun 173. Yılında şehadete yürüyen, ahirete irtihal eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarımıza Allah’tan rahmet dilerken, ailelerimize sabırlar diliyorum. Görevi başında olan tüm kardeşlerimize de başarılar dilerken, Polis Teşkilatımızı, tüm güvenlik güçlerimizi ve milletimizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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