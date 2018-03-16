Kovancılar’da ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu tüm okullarda sahnelendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ‘İstiklali Yazarken’ adlı tiyatro oyunu hazırlandı. Okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve öğrenciler tarafından oynanan oyun, Kaymakam Hasan Gündoğdu’nun talimatı ile 4 gün boyunca tüm okullarda gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy gibi insanların kolay yetişmediğini belirten Kaymakam Hasan Gündoğdu, “Geleceğimiz olan gençlerin, istiklal marşına sahip çıkacaklarına inanıyorum. Geleceğimizin gençleri olan öğrencilerimize milli duyguları vermemiz lazım” dedi.