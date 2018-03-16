Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Kovancılar’da ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu tüm okullarda sahnelendi.İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ‘İstiklali Yazarken’ adlı tiyatro...

Kovancılar’da ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu tüm okullarda sahnelendi.İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ‘İstiklali Yazarken’ adlı tiyatro...

16 Mart 2018 Cuma 15:28
Kovancılar’da ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ‘İstiklali Yazarken’ tiyatrosu tüm okullarda sahnelendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ‘İstiklali Yazarken’ adlı tiyatro oyunu hazırlandı. Okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve öğrenciler tarafından oynanan oyun, Kaymakam Hasan Gündoğdu’nun talimatı ile 4 gün boyunca tüm okullarda gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy gibi insanların kolay yetişmediğini belirten Kaymakam Hasan Gündoğdu, “Geleceğimiz olan gençlerin, istiklal marşına sahip çıkacaklarına inanıyorum. Geleceğimizin gençleri olan öğrencilerimize milli duyguları vermemiz lazım” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ’da ‘Huzur 23’ Uygulaması
Elazığ’da ‘Huzur 23’ Uygulaması
Başkan Yanılmaz,"Bir işveren olmanızı istiyoruz"
Başkan Yanılmaz,"Bir işveren olmanızı istiyoruz"
Elazığ’da teras katında yangın
Elazığ’da teras katında yangın

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim