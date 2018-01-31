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FKA yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA), yönetim kurulu toplantısı yapıldı.FKA, Ocak ayı toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Elazığ Valiliğinin ev sahipliğinde yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Ajans Dönem...

FKA yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA), yönetim kurulu toplantısı yapıldı.FKA, Ocak ayı toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Elazığ Valiliğinin ev sahipliğinde yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Ajans Dönem...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
FKA yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA), yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

FKA, Ocak ayı toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Elazığ Valiliğinin ev sahipliğinde yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Ajans Dönem Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ile ajans yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kurulun gündemi hakkında bilgi veren Ajans Dönem Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban “ FKA’nın 2018 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı için Elazığ’da bir aradayız. Bugün ajansın devam eden çeşitli faaliyetleri ile ilgili konuları değerlendirecek, bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız. Malumunuz olduğu üzere turizm ve endüstriyel gelişme alanında 19 milyon TL kaynak kullandırmak üzere bir program uygulayan ajansımız, 23 Mart tarihine kadar kamu kurumları ve yerel yönetimlerden başvuru alacaktır. Bu süreçte kurumlarımızın en iyi şekilde hazırlıklarını yapmalarını ve zamanında projelerini sunmaları önem arz etmektedir. Toplantımızı ve kararlarımızın ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Toplantı, kurulun gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesiyle sona erdi.
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