FHGC’nin yeni yeri hizmete açıldı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin (FHGC) yeni yeri hizmete açıldı.

Elazığ FHGC’nin yeni hizmet yeri düzenlenen programla açıldı. Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, oda başkaları ile STK temsilcileri katıldı.

FHGC’nin 30 yılın üzerinde bir maziye sahip köklü bir STK olduğunu belirten FHGC Başkanı Semih Erdem, “Geçmişte bu cemiyette emek veren ve bu bayrağı bize devreden tüm üyelerimiz emin olsunlar ki, biz bu bayrağı en yukarılara taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hedefimiz ilerleyen yıllarda cemiyetimize ait mülkler edinerek üyelerimizin daha konforlu bir mekanda ağırlamaktır. Böylesi bir yer sadece cemiyetin değil Elazığ’ında kazanımı olacaktır” dedi.

Cemiyeti 21 Nisan 1988 tarihinde arkadaşlarıyla kurduklarını aktaran kurucu başkan Mehmet Topal, “Çok sıkıntılı günler geçirdik. Ama insan azim edince başaramayacağı bir şey yoktur. Biz şuanda bölgede 3 büyük cemiyetten birisiyiz. Bize 4 ilde çalışan gazeteciler bağlı. Malatya, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinden üyeler var. Cemiyette bugüne kadar ideolojilerin hiçbirini sokmadık. Sadece mesleki konularda arkadaşlarımızla bir araya geldik” diye konuştu.

Medyanın önemli bir güç olduğunu ifade eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise , “FHGC bölgemizin önemli cemiyetlerinden biridir. 6-7 yıllık bir süre içinde ciddi ilişkilerimiz oldu. Gerçekten bizi doğru yönlendirme adına oldukça iyi faydalandık. Bundan dolayı da tüm basına teşekkür ediyorum. Doğruyu söylemek, iletmek tabi ki ideolojik olmamak en önemli şeydir. Bu hem bölgemiz hem şehrimiz hem de ülkemiz adına gerekli konulardan biri olduğunu düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

Elazığ’da basının diğer illere göre daha doyurucu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da , “Burada medya sektöründe bulunanların bir cemiyet adı altında birleşmiş olması, uzun yıllara dayanan bir cemiyetin bu günlere gelmesi önemlidir. Cemiyetin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni bir yönetim yeni bir yerin açılışında hamle yaparak farkındalık doğurdu. Cemiyetler hizmet ettikçe, alanlarını genişlettikçe ve basın mensuplarıyla birlikte hareket ettikçe şehre çok önemli katkılar sağlayacaklardır. Yerel basın ne kadar güçlü ise şehir o kadar güçlüdür. Her yazı, şiir ve haberi aktaran bilmeli ki bu şehre bir katma değer olarak döner” şeklinde konuştu.

30 yıllık cemiyetin 30 yıllık deneyim anlamına geldiğini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Bu tecrübenin ve deneyimin kokusu da kendilerinin üstüne sindiği anlamına geliyor. Organize olmuş en küçük yapılar organize olmamış en büyük yapılardan daha etkilidir. Bu anlamda da organizasyonun çok büyük etkiler oluşturabileceğini şehrimiz adına da bir değer bir kıymet oluşturabileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılarını diliyorum” diye konuştu.

Elazığ dinamiğinin, insanının ve hamurunun sağlam olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Elazığ, Türkiye’de farklılaşmış, parmakla sayabileceğimiz illerdendir. Bulunduğumuz coğrafyada böyle bir ilin olması farklı bir anlam kazandırıyor. Bu sadece insan yapısı ve kaynağında kaynaklanmıyor. Aynı zamanda birlik beraberlik içerisinde tüm kesimleriyle bir arada bulunmasından kaynaklanıyor. Elazığ’ın hangi kesimine bakarsak bu özellikleri görüyoruz. Basın günümüzde önemli bir güç ve dinamik. İyi değerlendirildiği zaman şehirlerin gelişmesinde, markalaşmasında ve tanıtılmasında önemlidir. Elazığ basını da ülkeye değer katmış, farklılaşmış , önemli dinamikleri olan bir yapıdadır” diyerek düşüncelerini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek cemiyetin yeni yerinin açılışını yaptı.