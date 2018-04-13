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Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.Yangın, merkez Salı baba Mahallesi Hasat Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi....

Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.Yangın, merkez Salı baba Mahallesi Hasat Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi....

13 Nisan 2018 Cuma 16:49
Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.

Yangın, merkez Salı baba Mahallesi Hasat Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binanın en son katında bir çocuğun evde mahsur kaldığını fark etti. Evde yalnız olduğu belirlenen 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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