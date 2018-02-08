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Emniyetten okul servis şoförlerine seminer

Elazığ’da okul servis şoförlerine seminer verildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şoförlere, okul servis araçları yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili seminer verildi. Öğretmenevi...

Emniyetten okul servis şoförlerine seminer

Elazığ’da okul servis şoförlerine seminer verildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şoförlere, okul servis araçları yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili seminer verildi. Öğretmenevi...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:37
Emniyetten okul servis şoförlerine seminer

Elazığ’da okul servis şoförlerine seminer verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şoförlere, okul servis araçları yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili seminer verildi. Öğretmenevi toplantı salonunda verilen seminerde, yönetmelikte yapılan son değişiklikler, yapılan değişikliklere uyum sağlanması, mevcut eksikliklerin giderilmesi gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca, emniyet kemerinin önemi anlatılarak, öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine değinildiği bildirildi.

Yine seminer kapsamında trafik güvenliği açısından öğrencilerin daha güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri amacıyla tüm öğrenci servis sürücülerinin mevzuata uygun olarak taşıma faaliyeti yürütmeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldığı aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
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